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«Я боролся за свою жизнь»: появилось видео с выжившим в Кузбассе спасателем

Полина Долганова

Общество
«Я боролся за свою жизнь»: появилось видео с выжившим в Кузбассе спасателем
Фото: kemobl.ru

В Сети появилось видео, на котором спасатель Александр Заковряшин, который вышел живым из шахты «Листвяжная» после выброса там метана, рассказывает о своем спасении. Ролик в пятницу, 26 ноября, опубликовал Telegram-канал Mash.

— А я-то что? Я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил, — говорит мужчина.

Отмечается, что состояние спасателя оценивается как тяжелое, однако его жизни ничто не угрожает.

Видео: Telegram/Mash

Известно, что Заковряшин является врачом. В шахте он вместе с другими специалистами пытался спасти горняков, которые пострадали в результате ЧП.

Накануне сообщалось, что из шахты «Листвяжная», где 25 ноября произошел выброс метана, спасли живого человека.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.

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