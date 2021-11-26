«Песчаная буря»: выжившие шахтеры рассказали о трагедии на «Листвяжной»

Фото: Прокуратура Кемеровской области

Выжившие после взрыва в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области горняки поделились подробностями о произошедшем.

— Нам повезло в том плане, что мы не успели глубоко уйти в шахту. Пошла волна, как песчаная буря, и сразу тьма — ты ничего не видишь, — рассказал один из рабочих.

Другой уточнил, что перед инцидентом заводил ленточное полотно. После этого — «пыль, дым, гарь», у горняков включились самоспасатели, и они начали пытаться выйти на поверхность, добавил он.

Сперва они вышли на одну из выработок, где были высокая температура и много дыма. Однако затем им удалось выбраться из шахты примерно за два часа, отмечает Пятый канал.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, число погибших составляет 51.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.