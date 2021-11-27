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Названа возможная причина трагедии на шахте «Листвяжная»

Виктория Храменкова

Происшествия
Названа возможная причина трагедии на шахте «Листвяжная»
Фото: kemobl.ru

Причиной взрыва на шахте «Листвяжная», которая расположена в Кемеровской области, мог стать внезапный выброс метана. Об этом ТАСС в субботу, 27 ноября, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошел взрыв. Но конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы, — рассказал собеседник.

В ближайшее время будет изучена работа датчиков на шахте, показывали ли они корректные данные по концентрации метана или нет, добавил источник.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.

26 ноября из шахты «Листвяжная» спасли человека. Им оказался врач Александр Заковряшин, который вместе с другими специалистами пытался спасти горняков, пострадавших в результате ЧП. Мужчину доставили в больницу.

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