Экс-мэр Прокопьевска объяснился за банкет в день траура в связи с ЧП в Кузбассе

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Экс-мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко, которого отправили в отставку за банкет в день трагедии на шахте в Кузбассе, объяснил свой поступок.

По его словам, никакого банкета в день его вступления в должность не предусматривалось. Кроме того, торжество заснял на видео незнакомый человек.

— Торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал! — заявил политик.

Старченко добавил, что планирует обратиться в полицию с целью разобраться в ситуации объективно. Он подытожил, что хочет лично встретиться с губернатором региона Сергеем Цивилевым и обсудить этот вопрос, передает РЕН ТВ.

Главу города Прокопьевска в Кемеровской области Вячеслава Старченко отправили в отставку из-за банкета по случаю назначения на пост в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.

Цивилев уточнил в своем Telegram-канале, что люди на том банкете не имели сердца, а Старченко отправлен в отставку.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, число погибших составляет 51.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.