Песков: Объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте в Кузбассе не планируется

Фото: Администрация президента РФ

Власти не планируют объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Пока нет, не планируется, — ответил Песков на вопрос об объявлении общенационального траура.

Он напомнил, что траур был объявлен в регионе, где произошла трагедия.

— Очевидно, что здесь дело не в трауре, а дело в том, что действительно вся страна скорбит, — приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Ранее в воскресенье стало известно, что число получивших травмы горняков в результате взрыва шахты «Листвяжная» под Кемеровом увеличилось до 76 человек.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 76 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца