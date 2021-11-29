РПЛ проведет расследование задержаний фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом»

Фото: МВД

Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам событий после матча 16-го тура чемпионата РФ по футболу между столичным ЦСКА и питерским «Зенитом», после которого прошли задержания болельщиков команды хозяев, проведет тщательное расследование этой ситуации.

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части фанатов ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну скопилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки. В числе задержанных есть женщины и несовершеннолетние. Задержание болельщиков может быть связано с пиротехническим шоу, которое фанаты ЦСКА устроили под занавес игры.

— Российская премьер-лига тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура между ЦСКА и «Зенитом». Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом, — сказано в заявлении РПЛ.

Отмечается, что в настоящее время представители РПЛ находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента. Они прилагают максимальные усилия к тому, чтобы фанаты смогли как можно скорее отправиться по домам, сообщает РИА Новости.

21 ноября матч РПЛ ЦСКА — «Химки» завершился вничью. В первом тайме на 15-й минуте матча главный судья Владислав Безбородов показал прямую красную карточку защитнику красно-синих Бруно Фуксу. Однако нападающий «Химок» Кемаль Адеми не смог реализовать пенальти.