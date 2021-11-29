Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 92

Фото: mos.ru

Число пострадавших в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 92. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

По данным агентства, всего в настоящее время в больницу доставили 80 человек — 45 шахтеров и 35 горноспасателей.

Добавляется, что еще 12 шахтеров получили медпомощь амбулаторно.

До этого сообщалось, что около двадцати тысяч кубометров азота и примерно 900 килограммов хладона подали в шахту «Листвяжная» в Кузбассе для устранения последствий аварии. В настоящее время над ликвидацией последствий аварии работают 122 специалиста и 26 единиц техники.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.

28 ноября число получивших травмы горняков в результате взрыва шахты под Кемеровом увеличилось до 76 человек. Днем позже число пострадавших увеличилось до 92.