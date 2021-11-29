В шахту «Листвяжная» закачали почти 20 тысяч кубометров азота

Фото: Прокуратура Кемеровской области

Около 20 тысяч кубометров азота и примерно 900 килограммов хладона подали в шахту «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

— Всего в аварийный штрек через скважину подано более 19,73 тысячи кубометров азота и 880 килограммов хладона, — уточнил он.

Он также добавил, что только за прошедший день в шахту доставили 7,6 тысячи кубов азота и почти 400 килограммов хладона.

К устранению последствий аварии привлечены 122 специалиста и 26 единиц техники, пишет РИА Новости.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.

28 ноября число получивших травмы горняков в результате взрыва шахты под Кемеровом увеличилось до 76 человек.