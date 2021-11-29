В Кремле рассказали, от чего будут зависеть шаги РФ на фоне появления штамма «омикрон»

Фото: Администрация президента РФ

Шаги России в связи с появлением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» будут зависеть от заключений ученых, которым предстоит определить степень его опасности. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время весь мир, в том числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пытается оценить опасность нового варианта COVID-19.

— В данном случае вы знаете, что эта информация анализируется в правительственном штабе: весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию, — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что ученым предстоит определить не только степень опасности штамма, но и выявить, насколько нынешние вакцины способны обеспечить защиту от него, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в ближайшее время оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщит россиянам о новых ограничительных мерах в связи с распространением в мире нового штамма COVID-19 «омикрон». Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Евгений Иванов.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса. В организации отметили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельта», существующие вакцины остаются эффективными.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.