Число пострадавших при урагане в Стамбуле выросло до 38

Фото: Telegram / РИА Новости

Число раненых при урагане в Стамбуле возросло до 38. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в понедельник, 29 ноября.

— В результате стихийного бедствия ранены 38 человек, еще четыре погибли, — приводит слова Коджи РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

18 октября сообщалось, что семьям погибших из-за циклона сахалинцев выплатят по 500 тысяч рублей. 17 октября в городе Александровск-Сахалинский во время циклона ураганным прорывом ветра сорвало кровлю здания, обломки упали на проходивших по улице людей.

Мужчина скончался на месте, женщина умерла через несколько часов в больнице. Миллион рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям погибших выделен из резервного фонда правительства Сахалинской области.

В тот же день более 11 тысяч жителей Сахалина остались без электричества из-за плохой погоды. На регион обрушился мощный циклон, порывы ветра достигали 25 метров в секунду в городе, а на побережьях — до 30 метров в секунду.