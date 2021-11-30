В МЧС рассказали о трудностях при поисках погибших в шахте «Листвяжная»

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Поиски жертв взрыва в шахте «Листвяжная» в Кузбассе проходят вслепую, так как средства объективного контроля в настоящее время не функционируют. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, спасатели располагают только приблизительной информацией о местонахождении тел погибших.

— Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и как мне говорили, с периодом срабатывания каждые две секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому все делаем вслепую, — цитирует Чуприяна РИА Новости.

Накануне в Кемеровской области на шахте «Листвяжная» обнаружили тела еще двадцати погибших, среди них 18 шахтеров и двое горноспасателей. На данный момент продолжаются работы по откачке воды из шахты, а также по стабилизации газовой обстановки.

До этого горноспасатели нашли тела еще десяти погибших шахтеров.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Пострадали 96 человек.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.