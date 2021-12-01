Октябрь стал лидером по росту числа новых ИП в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В октябре число новых индивидуальных предпринимателей в Москве достигло 7825. Такой показатель стал рекордным. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 1 декабря.

Он отметил, что число новых зарегистрированных ИП в октябре на 3,5 процента превысило уровень сентября.

— Несмотря на введенные в конце октября ограничения, связанные с пандемией, темпы регистрации новых ИП в Москве продолжили расти и сегодня выше, чем в 2019 году. За январь ― октябрь 2021 года новых индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось 65,6 тысячи — на 5,4 процента больше, чем за январь ― октябрь 2019 года, — заявил заммэра.

Владимир Ефимов добавил, что 1 ноября в Москве зарегистрировали более 356 тысяч индивидуальных предпринимателей. Этот показатель на 1,2 процента опередил уровень 2019 года.

Также заместитель мэра города уточнил, что каждый десятый ИП в России зарегистрирован именно в столице, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» с 2019 года проводит бесплатные бизнес-акселераторы для предпринимателей по различным направлениям. Так, например, в прошлом году в Москве прошел акселератор социальных проектов. Предприниматели работали над своими проектами совместно с трекерами, чтобы выйти на новый уровень развития бизнеса.