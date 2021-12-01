Интервалы движения поездов увеличены на синей ветке метро из-за человека на пути

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

Человек оказался на путях на восточном участке Арбатско-Покровской линии (синяя ветка — прим. «ВМ») московского метро. Из-за инцидента увеличены интервалы движения поездов. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от станции «Курская» до станции «Партизанская» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют увеличенными интервалами, — говорится в сообщении ведомства.

Похожий случай произошел на Арбатско-Покровской линии 21 ноября. Вскоре после инцидента движение восстановили.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак». Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина. При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. Позднее стало известно, что он тоже скончался.