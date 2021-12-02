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Путин обвинил руководство «Листвяжной» в фальсификации данных датчиков

Иван Юминов

Происшествия
Путин обвинил руководство «Листвяжной» в фальсификации данных датчиков
Фото: Администрация президента РФ

Причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля за ходом работ и фальсификация показаний датчиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 2 декабря.

— Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались. Решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности — за пределами забоя шахты, — зачитал глава государства выдержку из документа СК.

Инспекторы Ростехнадзора, как уточнил он, в нарушение закона не проводили на шахте проверки и не приостанавливали там работы. Прокуратура и СК будут подробно разбираться в причинах аварии, приводит слова Путина сайт Кремля.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.

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