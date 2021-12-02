Путин обозначил причину аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Фото: Администрация президента РФ

Причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 2 декабря.

— Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности метана. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались, — рассказал глава государства.

Руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов загазованности объекта метаном, приводит слова Путина сайт Кремля.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.