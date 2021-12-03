Наталья Сергунина: Столичные культурные площадки подготовили программу в честь 80-летия битвы за Москву

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Мичуринский проспект, 3 Карта всех событий

Учреждения культуры в столице подготовили программу в честь 80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Культурные площадки Москвы — библиотеки, детские школы искусств, кинотеатры и парки — подготовили онлайн- и офлайн-программу. Запланировано более 20 мероприятий. Например, москвичей ждет выставка работ военных фотокорреспондентов, концерты, кинопоказы. Для аудитории помладше пройдут театральные представления, мастер-классы и викторины, — отметила заммэра.

В воскресенье, 5 декабря, Государственный музей обороны Москвы приглашает принять участие в мероприятии «Заря Победы». В программе представлены экскурсия по экспозиции учреждения «Великий подвиг защитников Москвы», концерт, мастер-класс, квест-викторина и показ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

Музей героев СССР и России приглашает на выставку «Они отстояли Москву», которая будет проходить до 8 марта 2022 года.

Экспозицию «Мир хочет знать, кто мы такие» в музее-панораме «Бородинская битва» можно будет посмотреть до 16 января 2022 года. В ней представлены графические портреты защитников Москвы, зарисовки боевых действий в полосе Калининского и Западного фронтов и жанровые военные сцены.

Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» приглашает посетить военно-историческую реконструкцию, которая посвящена началу контрнаступления под Москвой в 1941 году «Передний край».

Библиотека № 259 в субботу, 4 декабря, организует для читателей литературно-музыкальную программу. На мероприятии посетители узнают о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне, службе собак на фронте и их вкладе в общую победу.

5 декабря в библиотеке № 187 представят презентацию «Мы помним!», посвященную рассказу о том, какой след в культуре и искусстве оставила битва за Москву. В этот же день культурный центр «Зодчие» проведет концерт «За нами Москва». Вход на мероприятия свободный.

В детской библиотеке № 141 в среду, 8 декабря, гости узнают о героях-защитниках столицы, как маскировали Кремль и другие ключевые точки города от фашистских бомбардировщиков.

В парке «Северное Тушино» до 17 января 2022 года будет проходить выставка работ военных фотокорреспондентов. Будут представлены снимки из коллекции Государственного музея обороны Москвы, на которых запечатлена зима 1941–1942 годов. Похожая экспозиция с 1 по 20 декабря работает в Таганском парке.

В аккаунтах парка «Дубки» в соцсетях в воскресенье, 5 декабря, в 12:00 экскурсовод Дмитрий Носков расскажет об истории формирования и боевом пути московских дивизий народного ополчения. Зрители узнают о судьбах москвичей, подвиге солдат, об особенностях обмундирования и вооружения.

В субботу, 4 декабря, в 18:00 состоится онлайн-выступление учащихся вокального отделения музыкальной школы «Сокольники». Они исполнят музыку советских композиторов.

А в воскресенье, 5 декабря, в детской музыкальной школе имени М.И. Табакова пройдет Ассамблея духовых оркестров учебных заведений. В программе представлены номера духовых оркестров. В их исполнении прозвучат военные, классические и современные композиции.

Также 5 декабря «Москино» представит мероприятие в кинотеатре «Художественный». Именно в этом знаковом для столицы месте зимой 1942 года перед киносеансами бойцы, которые обороняли город, зачитывали последние сводки о сражениях за Москву. В программе — первая демонстрация рабочих материалов со съемочной площадки нового фильма Сергея Мокрицкого «Первый «Оскар» и показ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

До этого Наталья Сергунина рассказала о выставках в парках в честь 80-летия Битвы за Москву. В столице открылось несколько тематических фотовыставок. Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках «Красная Пресня», «Фили», в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января.