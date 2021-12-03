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Путин ударил кулаком по столу во время совещания об условиях работы на шахтах

Полина Долганова

Общество
Путин ударил кулаком по столу во время совещания об условиях работы на шахтах
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин оценил условия работы шахтеров во время совещания, посвященного ситуации на шахте «Листвяжная».

— Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году, — заявил глава государства во время совещания по ситуации в угольной отрасли, ударив при этом кулаком по столу.

Путин отметил, что ЧП на шахте в Кузбассе произошло по причине ненадлежащего контроля за ходом работ со стороны руководства, передает РИА Новости.

Во время этого совещания глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор Геннадий Алексеев также сообщили Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на шахте «Листвяжная».

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.

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