Защита обвиняемых по делу о трагедии на «Листвяжной» обжаловала их арест

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Сторона защиты всех обвиняемых по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе обжаловала их арест. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе районного суда в Кемерово.

— Действительно обжаловали защитники всех обвиняемых постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба подана. Вопрос будет разрешаться судом вышестоящей инстанции в соответствии с законодательством уголовно-процессуальным, — цитирует слова представителя ведомства РИА Новости.

Директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименока задержали по уголовному делу о гибели рабочих. Им предъявили обвинение по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Кроме того, на два месяца правоохранители арестовали инспектора Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Ему предъявили обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.