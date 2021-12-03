Дептранс Москвы назвал участки с затрудненным движением вечером в пятницу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Движение в городе на 19 часов вечера по московскому времени оценивается в семь баллов. Загруженность дорог постепенно снижается. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в пятницу, 3 декабря.

В настоящее время сложно проехать на Садовом кольце и на ТТК. Нормальное движение транспорта наблюдается на Ленинградском шоссе, Кутузовском проспекте и Ленинском проспекте.

В ночное время снег с дождем продолжится, на дороге будет сильная гололедица. В ведомстве рекомендуют водителям быть аккуратнее за рулем, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты, передает Telegram-канал.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры москвичей предупредили, что транспортное движение по улицам Москвы будет затруднено в вечернее время пятницы из-за погодных условий.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице с 15:00 3 декабря до 03:00 4 декабря из-за осадков в виде мокрого снега. Помимо этого, жителям города рассказали о гололедице. В связи с этим предупреждение продлится до 12:00 субботы.