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«Он прощался»: Билан растрогал поклонников эксклюзивным видео с Градским

Анастасия Колоскова

Общество
«Он прощался»: Билан растрогал поклонников эксклюзивным видео с Градским
Фото: Максим Ли

Певец Дима Билан опубликовал трогательные кадры со съемок «Голоса» с участием Александра Градского, которые не вошли в выпуск программы.

На видео композитор делился воспоминаниями, как произошло его знакомство с Биланом. Артисты ведут непринужденную беседу и обмениваются шутками.

— Тот самый момент, который не вошел в выпуск «Голоса». Очень хочу, чтобы он остался в памяти. Александр Борисович в последнюю нашу встречу вспоминал, как мы познакомились. Он часто ностальгировал в те дни, рассказывал о своей молодости, о свершениях, шутил. И кто бы мог подумать, что эти слова и наставления мы услышим в последний раз, — написал певец на своей странице в социальной сети Instagram.

Опубликованное видео до слез растрогало подписчиков Билана.

«Александр Борисович был такой сентиментальный, умиротворенный, уже тогда казалось, что он прощается»; «Даже не представляю «Голос» без него, вчера был замечательный выпуск, но со слезами на глазах. Вечная память»; «До слез», — написали фолловеры в комментариях.

До этого вдова Градского Марина Коташенко рассказала мистическую историю, произошедшую в день смерти наставника «Голоса». По ее словам, тогда часы в их общем доме остановились.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с музыкантом состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».

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