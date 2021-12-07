Фото: kemobl.ru

Тела еще 13 погибших обнаружили в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в Кузбассе. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил источник в экстренных службах.

— В течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Они провели разведку более 1,7 километра ранее необследованных выработок. Были обнаружены тела 13 погибших, — цитирует собеседника РИА Новости.

6 декабря стало известно, что дети горнорабочих, которые погибли при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будут ежемесячно получать от предприятия выплату в размере 25 тысяч рублей.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.