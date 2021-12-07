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Российский национальный оркестр представит сказку «Двенадцать месяцев»

Ольга Маркова

Развлечения
Российский национальный оркестр представит сказку «Двенадцать месяцев»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Варварка, 6с1 Карта всех событий

Концертный зал «Зарядье» 12 декабря приглашает горожан на предновогодние воскресные семейные концерты. В воскресенье музыканты Российского национального оркестра представят сказку «Двенадцать месяцев».

Чтецом популярной пьесы, придуманной более 75 лет назад Самуилом Маршаком, выступит актер театра и кино Максим Матвеев. Приключения в зимнем лесу из сказки развернутся множеством красочных музыкальных моментов.

Жанр сказки с оркестром — один из самых востребованных. Композитор и дирижер Андрей Рубцов подбирает музыку так, чтобы она максимально соответствовала сюжетным поворотам, развивая воображение ребенка.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба мероприятия.

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского с 13 по 15 декабря зовет ценителей прекрасного на Международный музыкальный фестиваль «Диалог муз». Форум является неотъемлемой частью важного события в мире классической музыки — французского фестиваля La Clе des Portes («Ключ от дверей»).

Всего в рамках фестиваля пройдут три концерта. Первый день форума — Tea For Three («Чай на троих») — посвящен музыке России. Второй день под названием La Belle Epoque («Прекрасная эпоха») подарит слушателям магию сочинений Дебюсси и других французских классиков. Заключительный день — Café parisien («Парижские кафе») — позволит проследить за жизнью французского кафе.

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