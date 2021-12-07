Появилось видео с места стрельбы в МФЦ «Рязанский»
В Сети появилось видео, снятое рядом с МФЦ «Рязанский», где днем 7 декабря произошла стрельба. На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
Подходы к центру госуслуг оцеплены.
Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.
— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.
Пистолет, три ножа и газовые баллончики
Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.
Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По факту случившегося проводится проверка.
Позже мать задержанного молодого человека заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что его подставили.