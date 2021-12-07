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Появилось видео с места стрельбы в МФЦ «Рязанский»

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в МФЦ «Рязанский»
Фото: Telegram / Baza
Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

В Сети появилось видео, снятое рядом с МФЦ «Рязанский», где днем 7 декабря произошла стрельба. На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

Подходы к центру госуслуг оцеплены.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Пистолет, три ножа и газовые баллончики

Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По факту случившегося проводится проверка.

Позже мать задержанного молодого человека заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что его подставили.

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