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МФЦ «Рязанский», где произошла стрельба, откроется для посетителей 9 декабря

Евгений Белоусов

Город
МФЦ «Рязанский», где произошла стрельба, откроется для посетителей 9 декабря
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
ул. 1-я Новокузьминская, 10, Москва, Карта всех событий

МФЦ «Рязанский», в котором во вторник, 7 декабря, произошла стрельба, возобновит свою работу 9 декабря. Об этом 8 декабря сообщили в единой справочной службе правительства Москвы.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Огонь он открыл после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

Позже старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал злоумышленника, который открыл стрельбу в здании центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Вечером 7 декабря стало известно, что врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно провели операцию 10-летней девочке, которая получила травмы в ходе стрельбы.

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