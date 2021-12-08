Россияне смогут въехать в Венгрию по российскому ковид-сертификату
Россияне могут въехать в Венгрию по российским сертификатам о вакцинации от COVID-19. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
По его словам, в настоящее время между странами можно наблюдать облегченный режим въезда.
— Так, граждане Венгрии могут приехать в Россию по предъявлению отрицательного ПЦР-теста, а российские граждане приезжают в Венгрию по национальным сертификатам о вакцинации, — цитирует посла издание Magyar Demokrata.
Станиславов подытожил, что вопрос о признании венгерских сертификатов на территории РФ в настоящее время находится на рассмотрении.
21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.
До этого вакцина от коронавируса «Спутник V» по итогам сравнения пяти препаратов в Венгрии показала лучшие результаты в плане защиты от смерти.