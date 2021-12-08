Новый районный маршрут появился возле ЖК «Царицыно»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточное, жилой комплекс Царицыно Карта всех событий

Новый районный маршрут 814 свяжет ЖК «Царицыно» с метро, ближайшими станциями МЦД и пригородными поездами Павелецкого направления. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Новый автобус 814 заменил социальный маршрут 182, который не заезжал на территорию жилого комплекса, из-за чего жителям приходилось идти пешком до остановки 10 минут.

— Благодаря новому маршруту еще у 15 тысяч человек появились удобные остановки у дома, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала 11 декабря и ранним утром 12 декабря. Причиной изменения пункта отправления аэроэкспрессов в пресс-службе назвали проведение плановых работ на железной дороге. Уточняется, что отправляться поезда будут по стандартному расписанию — каждые полчаса.

До этого сообщалось, что 20 ноября в Москве запустили новую маршрутную сеть наземного городского транспорта «Магистраль» в Центральном и Южном административных округах. Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев рассказал подробнее об этих изменениях.