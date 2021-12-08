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Москвичам рассказали о работе городского освещения

Михаил Алимов

Город
Москвичам рассказали о работе городского освещения
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице 8 декабря отмечается юбилей городского освещения. В этот же день (27 ноября по старому стилю) императрица Анна Иоанновна подписала указ о появлении первых фонарей в Москве. Они расположились в Кремле, Китай-городе, Белом и Земляном городах и на больших улицах.

Сейчас Москва — один из самых освещенных городов мира. В ней каждый день загораются тысячи светильников, их общее число приближается к миллиону.

— За последние 10 лет уровень освещенности Москвы увеличился в 1,5 раза, в четыре раза выросло число зданий с архитектурно-художественной подсветкой. Сегодня российская столица входит в пятерку самых освещенных городов мира. При этом потребление электроэнергии не увеличивается, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что, благодаря новым системам и технологиям, специалисты вовремя замечают поломки, используют энергоэффективные фонари, а расход электричества при увеличении освещения остается прежним.

На смену масляным фонарям пришли газовые, затем керосиновые, а сейчас вся столица оборудована электрическими фонарями. В XXI веке город преимущественно перешел на светодиодные. На улицах установлены как обычные фонари, так и специальная архитектурно-художественная подсветка. За их монтаж и эксплуатацию отвечают множество сотрудников городских служб. А контролируется все из единого центра управления светом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты оборудовали направленную подсветку на более чем 400 пешеходных переходах в Московской области. Эта мера позволит повысить уровень безопасности пешеходов в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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