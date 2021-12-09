Глава МИД Германии заявила о важности Минских соглашений в ситуации вокруг Украины

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Берлин готов помочь в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Ее территориальная целостность не является предметом торга. Об этом в четверг, 9 декабря, заявила министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок.

— Решающим в этом (урегулировании) являются Минские соглашения. Германия придерживается достигнутых в последние дни договоренностей в рамках ЕС и НАТО: территориальная целостность и суверенитет Украины не являются предметом торга, — передает ее слова РИА Новости.

Германия продолжит сотрудничество с ЕС и НАТО, чтобы не допустить «эскалации конфликта и вторжения на Украину». Дипломат предупредила о «высокой цене», которую заплатит Россия при повторном нарушении против государственности Украины.

По ее словам, решение конфликта можно найти только с помощью дипломатии. Вместе с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом Бербок готова вносить в это активный вклад.

До этого посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что новому канцлеру Германии Олафу Шольцу и немецкому правительству необходимо устроить «холодный душ» для России и повлиять на ее международную политику.

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций в отношении России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкционных мер под предлогом обезопасить Соединенные Штаты является попыткой сдерживания развития России. Лидер государства отметил, что подобный предлог — это «полная чушь».

9 декабря CNN со ссылкой на источники среди чиновников США сообщил, что санкции к энергетическим компаниям РФ применят только в крайнем случае.