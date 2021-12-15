Суд арестовал на два месяца собственника шахты «Листвяжная»

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Суд в Кемерове арестовал до 14 февраля президента холдинга «СДС», председателя совета директоров компании и основного собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева по делу о трагедии, в результате которой погиб 51 человек.

— Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года, — цитирует решение судьи РИА Новости.

Сторона защиты Федяева намерена обжаловать арест. О заключении под стражу гендиректора холдинга ходатайствовало следствие, защита просила для обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Собственник компании заявил в зале суда, что не признает свою вину и никак не мог повлиять на произошедшее в шахте.

По словам Федяева, он надеется, что следствие «установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват».

До этого суд в Кемерове арестовал до 25 января главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова и технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По его словам, семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести — по 200 тысяч.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.

15 декабря по делу о трагедии задержали собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кемеровской области, Михаила Федяева, а также генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора предприятия Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова.