Суд арестовал главного инженера и техдиректора шахты «Листвяжная»

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Суд в Кемерове арестовал на один месяц и 11 дней главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова и технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова по делу о трагедии, которая унесла жизни 51 человека. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила прокуратура Кемеровской области.

Уточняется, что обвиняемые будут находиться под стражей до 25 января 2022 года.

В надзорном ведомстве добавили, что Лобанов и Якутов обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Геннадий Алексеев, генеральный директор компании «СДС-Уголь», владеющей шахтой «Листвяжная» под Кемеровом, технический директор предприятия Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов задержаны по делу о трагедии на «Листвяжной».

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По его словам, семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести — по 200 тысяч.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.

15 декабря по делу о трагедии задержали собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кемеровской области, Михаила Федяева.