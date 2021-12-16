Ученые обнаружили у «омикрона» серьезный мутационный сдвиг

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Ученые обнаружили, что у нового штамма коронавируса «омикрон» произошел «серьезный мутационный сдвиг». В результате он стал способен проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы.

Коронавирус обладает белками-шипами для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, именно так вирус проникает в клетку, пояснили специалисты.

— В отличие от других органических соединений, «омикрон», похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов, — сообщается в результатах исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

Главными переносчиками чумы являются грызуны, которые обитают в дикой природе, в окрестностях городов и других местах скопления людей. По версии исследователей, чумная палочка впервые проникла в Европу и на Ближний Восток в результате климатических миграций грызунов из степей Монголии и Китая.

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Инфекционист заявил, что происхождение «омикрона» обусловлено эволюцией. Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский считает, что новая мутация коронавирусной инфекции «омикрон» обоснована эволюционно и не может иметь искусственную природу. По словам ученого, обсуждение возможного искусственного происхождения COVID-19 идет в течение нескольких лет, однако за это время не появилось ни одного научного труда, который подтвердил бы эту теорию.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

Позже в РФ выявили новый штамм коронавируса: «омикрон» обнаружили у двух человек, сдавших ПЦР-тесты по возвращении из ЮАР. Все пассажиры рейсов из Африки изолированы в обсерваторе.