Вирусолог заявил, что смерть от коронавируса может наступить через три недели

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Смерть от коронавируса может наступить через три недели после начала заболевания. Об этом сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн.

— Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три–четыре недели, — сказал он.

Также медик сообщил, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения COVID-19 из-за «омикрон»-штамма. Альтштейн отметил, что заболевание проходит, как обычная простуда, сообщает портал Ura.ru.

Какие-то новые данные могут появиться минимум к новому году, считает вирусолог.

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Российские вирусологи оценили версию об искусственном происхождении штамма «омикрон». Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов оценили гипотезу об искусственном происхождении нового штамма коронавируса. По словам заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петра Чумакова, виновниками возникновения «омикрона» могут быть биохакеры. Но официально эту версию никто не рассматривает.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

16 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России к настоящему моменту было зафиксировано уже 25 случаев инфицирования «омикрон»-штаммом коронавируса.