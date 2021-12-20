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Басманный суд избрал меру пресечения фигуранту по делу Рашкина

Иван Юминов

Происшествия
Басманный суд избрал меру пресечения фигуранту по делу Рашкина
Фото: Пресс-служба суда

Басманный суд Москвы избрал Александру Гношеву, второму фигуранту дела о незаконной охоте депутата Госдумы Валерия Рашкина, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в понедельник, 20 декабря.

— Судом в отношении Гношева избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Он является фигурантом дела Рашкина, — рассказал представитель суда.

Подозреваемому запрещено до конца февраля 2022 года посещать охотничьи угодья, пользоваться средствами связи, а также общаться с фигурантами дела. Еще одним ограничением стал запрет покидать жилье по ночам.

Дело Валерия Рашкина

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

25 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Рашкина. Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении парламентария.

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