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ABC: Первый пациент со штаммом «омикрон» умер в США

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
ABC: Первый пациент со штаммом «омикрон» умер в США
Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки была зафиксирована первая смерть от штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщает телеканал ABC.

По предварительной информации, скончался жить штата Техас. 50-летний мужчина не был вакцинирован. Также у него наблюдались проблемы с сердцем.

20 декабря доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве» что, «омикрон»-штамм коронавирусной инфекции отличается от варианта «дельта» тем, что его пациенты переносят намного легче. В то же время смерть от видоизмененной версии COVID-19 может наступить, но скорость летального исхода зависит от наличия сопутствующих заболеваний.

13 декабря в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти от нового агрессивного штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

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26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма заболевания.

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» подтвердили у 16 из 177 россиян, которые вернулись домой из Южно-Африканской Республики.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во вторник, 14 декабря, проведет совещание с правительством, в ходе которого обсудит план борьбы с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон».

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