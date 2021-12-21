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Выставка, посвященная Рождеству, откроется в «Зарядье»

Ольга Маркова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Развлечения
Выставка, посвященная Рождеству, откроется в «Зарядье»
Фото: Пресс-служба выставки
Россия, Москва, улица Варварка, 6с1 Карта всех событий

Подземный музей парка «Зарядье» представляет десятую выставку проекта SOVRISK #напотоке, посвященную Рождеству.

Посетители увидят живопись, объекты и NFT-арт художников — участников проекта «После иконы»: Сергея Некрасова, Кэти Меладзе, Софьи Игошиной.

«После иконы» — открытый художественный проект, посвященный поиску нового художественного языка и новой выразительности в современном христианском искусстве.

Выставка открыта с 25 декабря 2021 года до 23 января 2022 года, сообщает пресс-служба парка.

А в медиацентре парка «Зарядье» 25 декабря откроется экспозиция «Новая красивая выставка». Мероприятие посвятили феномену веселья и особенностям новогоднего настроения. Здесь жителям и гостям Москвы представят свыше 50 работ современных художников.

— Пожалуй, самая излюбленная тема во всех мировых культурах — исследование феномена праздника и веселья, ожидания чуда и ощущения сказки, а также характерного уже для нашего менталитета «длинного и ударного отдыха». В экспозиции организаторы ретранслируют ощущения художников, выстроят диалог между найденными «артефактами» и консервируют до весны упоительное состояние счастья, — отметили в пресс-службе.

В рамках мероприятия свои работы представят Григорий Орехов, Кирилл Кипятков, Варя Щука, Саша Фролова, Мария Сафронова и многие другие деятели искусства.

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