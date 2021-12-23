Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прокуратура потребовала арестовать двух фигурантов нападения на фигуриста Соловьева

Виктория Сикерина

Происшествия
Прокуратура потребовала арестовать двух фигурантов нападения на фигуриста Соловьева
Фото: Пресс-служба Совфеда

Московская прокуратура возбудила ходатайство о заключении под стражу двух 18-летних фигурантов драки с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ведомства по столице в четверг, 23 декабря.

Уточняется, что в скором времени суд с участием прокурора рассмотрит данное ходатайство.

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Менеджер фигуриста рассказала, что Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга.

По словам девушки спортсмена Анны Сидоровой, Соловьев проведет в больнице минимум десять дней. Также известно, что следователи уже допросили Соловьева и Сидорову о произошедшем инциденте.

Также стало известно, что один из нападавших на Соловьева — 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте, его зовут Владиславом. Минувшим летом его зачислили на первый курс по специальности «судебная и прокурорская деятельность».

Позже Дмитрий Соловьев сам рассказал о том, как на него напали. По словам спортсмена, он вышел на улицу на минуту позже своей девушки и ее подруги. Там он увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к девушкам. Спортсмен попросил ребят не выражаться и вести себя прилично. В ответ на это двое парней начали «резко хамить и отвечать резким образом».

22 декабря молодой человек, задержанный за драку с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, рассказал о произошедшем и принес извинения за оскорбления.

Читайте также:
Спорт Аресты Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Все мнения
О проекте