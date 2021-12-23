Второго участника нападения на фигуриста Соловьева заключили под стражу

Фото пресс-секретаря Таганского районного суда

Таганский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу Владислава Смирнова, второго участника нападения на фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Суд отклонил ходатайство защиты об избрании меры пресечения, не связанной с арестом. Примечательно, что интересы Смирнова представляет его мама, Виктория Сергеевна.

Сам Смирнов просил суд не заключать его под стражу, потому что он студент МГУ, и сейчас у него сессия.

Видео пресс-секретаря Таганского районного суда

— Даю полную гарантию сотрудничать со следствием и никуда не отлучаться, — заявил Смирнов.

До этого стало известно, что суд заключил под стражу другого участника нападения на Соловьева.

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Менеджер фигуриста рассказала, что Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга.

По словам девушки спортсмена Анны Сидоровой, Соловьев проведет в больнице минимум десять дней. Также известно, что следователи уже допросили Соловьева и Сидорову о произошедшем инциденте.

Также стало известно, что один из нападавших на Соловьева — 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте, его зовут Владислав. Минувшим летом его зачислили на первый курс по специальности «судебная и прокурорская деятельность».

Позже Дмитрий Соловьев сам рассказал о том, как на него напали. По словам спортсмена, он вышел на улицу на минуту позже своей девушки и ее подруги. Там он увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к девушкам. Спортсмен попросил ребят не выражаться и вести себя прилично. В ответ на это двое парней начали «резко хамить и отвечать резким образом».

22 декабря молодой человек, задержанный за драку с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, рассказал о произошедшем и принес извинения за оскорбления.