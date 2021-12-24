Виновник крупного ДТП на Кутузовском проспекте состоит на учете в психдиспансере

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Виновник крупного ДТП, которое произошло на Кутузовском проспекте 21 декабря, состоит на учете в психдиспансере. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, у виновника аварии есть действующее до 2027 года водительское удостоверение, несмотря на то, что у него имеются противопоказания к управлению автомобилем.

— В ходе прокурорской проверки установлено, что 34-летний виновник ДТП с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале прокуратуры.

Добавляется, что в результате медицинского свидетельствования в крови мужчины выявили наличие препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием.

Авария произошла 21 декабря около 10 утра на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), перед развязкой с Кутузовским проспектом. Изначально сообщалось, что участниками ДТП стали 13 машин, позже число поврежденных транспортных средств увеличилось до 20.

ДТП спровоцировал 34-летний водитель микроавтобуса GMC. Он совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. После случившегося его увезли на процедуру медицинского освидетельствования.

Основную информацию о случившемся, а также о предполагаемом виновнике ДТП читайте в материале «Вечерней Москвы».