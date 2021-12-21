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«Наконец-то я стал знаменитым!»: что известно о крупном ДТП на ТТК с 20 машинами в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
«Наконец-то я стал знаменитым!»: что известно о крупном ДТП на ТТК с 20 машинами в Москве
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Утром 21 декабря в Пресненском районе столицы произошло самое крупное ДТП за последнее время. По последним данным, в аварии приняли участие 20 машин, в результате случившегося пострадали два человека. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о резонансной аварии.

Что случилось?

Авария произошла около 10 утра на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), перед развязкой с Кутузовским проспектом. Изначально сообщалось, что участниками ДТП стали 13 машин, позже число поврежденных транспортных средств увеличилось до 20.

По данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель внедорожника Ford Explorer. Он совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. После случившегося его увезли на процедуру медицинского освидетельствования.

В ведомстве также добавили, что в результате инцидента пострадали два человека.

— В настоящее время имеется информация о двух пострадавших, — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
5/9
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
7/9
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что предполагаемым виновником крупной аварии мог стать водитель в состоянии алкогольного опьянения. Среди участников ДТП — микроавтобус, автомобили такси и каршеринга.

Также в аварии пострадала машина с дипломатическими номерами. Позже выяснилось, что это был автомобиль китайского посольства. В Сети появилось видео, на котором представитель посольства КНР рассказывает о случившемся.

Момент аварии

Столичный дептранс опубликовал кадры, на которых запечатлен момент аварии. На них видно, как черный микроавтобус несется сквозь плотный поток машин между полос, по островку безопасности, «цепляя» движущиеся в попутном направлении автомобили.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В какой-то момент минивэн врезается сразу в несколько машин и останавливается.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Судя по данным видеорегистратора, авария произошла в 09:39.

Кто виноват в ДТП?

По данным Telegram-канала SHOT, предполагаемый виновник ДТП — 34-летний Павел С. Он находился за рулем минивэна GMC Savana Explorer, который и спровоцировал крупную аварию. По предварительным данным, в момент аварии Павел был под воздействием наркотиков.

При этом микроавтобус GMC оформлен на отца Павла — 57-летнего московского бизнесмена. На имя отца возможного виновника крупной аварии также зарегистрированы три компании: ООО «Центр Kaiser», ООО «Тренд» и ООО Duck&Dog.

По словам очевидцев, сразу после аварии Павел вышел из машины и прокричал: «Наконец-то я стал знаменитым!». Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором виновник ДТП кричит и пытается ударить приехавшего на место происшествия спасателя.

Позже мужчина заявил, что осознает, что произошло. На вопрос о том, находится ли он в состоянии опьянения, мужчина ответил кратко: «Конечно».

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