Захарова сообщила о готовности России вести с НАТО прямой диалог по безопасности

Фото: МИД РФ

Российская сторона готова к прямому диалогу с НАТО по вопросам гарантий безопасности. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова.

По ее словам, Москва получила предложение созвать совет по данному вопросу с участием послов от обеих сторон.

Она уточнила, что в настоящее время возможность такого мероприятия находится на этапе рассмотрения.

— Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту о договоренностях о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшие расширения альянса на восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ, — отметила дипломат.

Захарова подытожила, что формат и срок переговоров будут определяться с учетом сложившихся обстоятельств, передает РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.