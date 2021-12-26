Рамзан Кадыров опроверг обвинения в похищениях родственников его критиков

Фото: Администрация президента РФ

Слухи о том, что в Чечне похищают родственников критиков власти распускают блогеры из-за границы, которые поддерживают терроризм. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 26 декабря.

— Эти слухи распускают европейские блогеры, которые откровенно поддерживают терроризм. Некоторые даже писали, что за уходящий год у нас без вести пропало порядка пяти тысяч человек. Те, кто распускают такие слухи, всячески стараются оговорить нас. Мы неоднократно опровергали их утверждения, — сказал он.

По словам главы Чечни, по информации, полученной от правоохранительных органов, за последние три года в республике было 317 сообщений о пропавших без вести, из которых нашли 264 человека. А по поводу остальных 58 материалы были переданы в территориальные органы субъектов России.

Недавно несколько чеченских блогеров, которые проживают за рубежом и критикуют политику Кадырова, в своих Telegram-каналах сообщили, что в республике были похищены члены их семей. Местонахождение пропавших неизвестно, передает ТАСС.

До этого Кадыров заявил, что если Украина не изменит политический курс, то ее будет необходимо присоединить к России. Глава Чечни также добавил, что если бы ему поручили, то он давно бы решил «украинский вопрос».