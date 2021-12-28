Защита обжалует ликвидацию международного «Мемориала»*

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Защита обжалует решение Верховного суда России о ликвидации международного «Мемориала»*. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила адвокат «Мемориала»* Мария Эйсмонт.

— Естественно, мы будем обжаловать, — цитирует ее РИА Новости.

Верховный суд РФ принял решение о ликвидации «Мемориала»* во вторник, 28 декабря.

До этого адвокат общества заявил, что обращение прокуратуры в Верховный суд РФ о ликвидации общества — недобросовестное заявление неосновательного иска.

Дело о ликвидации «Мемориала»*

11 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международного правозащитного центра «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах.

В обоснование своего иска Генпрокуратура заявила, что «Мемориал»* неоднократно нарушал требования закона о маркировке информации материалов организаций, признанных иностранными агентами.

25 ноября стало известно, что Верховный суд РФ объявил перерыв в слушаниях по делу о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

15 декабря Тверской районный суд Москвы оштрафовал «Мемориал»* на полмиллиона рублей за отсутствие маркировки иноагента на одном из опубликованных материалов.

*Организация признана в России иностранным агентом.