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Посол России в США назвал ситуацию в отношениях РФ и НАТО «крайне опасной»

Юлия Курганова

Политика
Посол России в США назвал ситуацию в отношениях РФ и НАТО «крайне опасной»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Ситуация в отношениях РФ и НАТО крайне опасная, поэтому в случае угроз российская сторона будет создавать «аналогичные уязвимости». Об этом написал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в статье в издании Foreign Policy.

— Ситуация крайне опасная. Никто не должен сомневаться в нашей решимости защищать нашу безопасность. У всего есть пределы. Если наши партнеры будут продолжать конструировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, мы будем вынуждены создать для них аналогичные уязвимости, — отметил он в материале.

Дипломат добавил, что Москва подошла к такому моменту, когда «некуда отступать». Также он назвал «реальной угрозой» для РФ военное освоение Украины странами-членами НАТО.

Байден поддержал точку зрения Путина на гарантии безопасности для России.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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