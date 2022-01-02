Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до минимума

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Транзит российского газа в Словакию через Украину резко сократился в первый день нового 2022 года и упал до минимума за два месяца. Об этом в субботу, 1 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Так, например, самый низкий показатель со 2 ноября показала прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны. На сегодняшний день упала с 84 до 49 миллионов кубометров, передает агентство.

До этого Газпром опроверг обвинения в недостаточных объемах поставок природного газа европейским странам.

24 декабря «Вечерняя Москва» писала, что резкое повышение цен на газ может спровоцировать масштабный кризис в экономике Великобритании.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.