Движение поездов после ДТП с автобусом в Рязанской области не ограничили

Фото: Вечерняя Москва

После ДТП с участием пассажирского автобуса под Рязанью движение поездов по железнодорожному мосту, в который врезался автобус, не приостановили. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— С движением все в порядке в Рязанской области, — передает сообщение ТАСС.

ДТП под Рязанью

Пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе Москва — Астрахань в Рязанской области. Авария произошла в 05:45 возле села Вослебова Скопинского района. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.

Позже появилась информация о том, что возможной причиной трагедии стало то, что водитель автобуса уснул за рулем.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП.

В результате СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Стало известно, что число пострадавших в аварии увеличилось до 22 человек. Из них 12 человек госпитализировали, а 10 уже отпущены домой. Трое пострадавших находятся в реанимации. Также в больнице находятся двое пострадавших в ДТП детей.