Власти Алма-Аты сообщили о задержании «провокаторов и экстремистов» на протестах

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Глава казахского города Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев рассказал о стабилизации ситуации и заявил, что за беспорядками стоят некие провокаторы. Об этом сообщает в среду, 5 января, портал Zakon.kz со ссылкой на заявление градоначальника.

Отмечается, что полиция уже задержала нескольких «провокаторов и экстремистов» и на этом не останавливается — задержания продолжаются.

Число задержанных не называется.

— Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алма-Аты. Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики, — сообщил Сагинтаев.

Он попросил граждан не поддаваться на «провокации и беззаконие», отмечается на портале.

Токаев ранее в связи с массовыми протестами ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области с 5 по 19 января. А утром 5 января отправил правительство в отставку.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим, как уточняется, предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.