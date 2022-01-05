При антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военных

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В ходе боев в среду, 5 января, в аэропорту Алма-Аты погибли военные.

— При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан, — сказано в сообщении Telegram-канала Zakon.kz.

По словам заместителя главы города Ержана Бабакумарова, в Алма-Ате идет контртеррористическая операция, силовики освободили воздушную гавань. Аэропорт переводят в штатный режим работы.

Кроме того, сообщается, что в разных районах Казахстана при подавлении беспорядков погибли восемь полицейских и бойцов Нацгвардии. Ранения получили 317 силовиков.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с беспорядками.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.