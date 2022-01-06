Военные покинули площадь Республики в Алма-Ате

Фото: Скриншот с видео из соцсетей

Военные сняли оцепление на площади Республики в Алма-Ате. Об этом в четверг, 6 января, сообщает агентство Sputnik Казахстан.

— Абсолютно все военнослужащие покинули место события. Никакого оцепления военные не оставили, — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Уточняется, что на баррикадах остались «как минимум двое погромщиков», которые размахивают флагами.

Представитель департамента полиции Салтаната Азирбека в эфире телеканала «Хабар 24» заявила, что по месту дислокации трех административных зданий ведется антитеррористическая операция. В связи с этим жителей близлежащих районов попросили не выходить из дома.

До этого сообщалось, что на площади крупнейшего города Казахстана Алма-Ата утром в четверг, 6 января, началась перестрелка. Отмечалось, что на площади находились около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков. Их по периметру окружили военные грузовики с вооруженными силовиками.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с беспорядками.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.