Уголовное дело возбудили по факту гибели пассажиров упавшего в Башкирии вертолета

Фото: Минобороны РФ

Уголовное дело возбудили по факту гибели двух пассажиров, которые скончались после жесткой посадки вертолета в Башкирии. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает ТАСС.

6 января около 23:20 вертолет AS350 совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа — села Павловка. На борту находились три человека.

Один из пострадавших при крушении скончался ночью 7 января.

Второй пострадавший скончался утром того же дня.

До этого, 27 декабря, вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугроб.