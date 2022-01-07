Безопасность богослужений в Москве на Рождество обеспечивали около 500 спасателей

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В Рождественскую ночь пожарную безопасность богослужений в Москве обеспечивали около 500 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона и свыше 200 волонтеров. Об этом в пятницу, 7 января, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, все мероприятия прошли штатно, никаких происшествий допущено не было.

Он также добавил, что службы города продолжат работать в усиленном режиме до 9 января.

Заммэра уточнил, что в настоящее время специалисты проводят в городе уборку улиц и дворовых территорий в плановом режиме. Руководящий состав, в свою очередь, продолжает дежурить в круглосуточном режиме.

На случай внештатных ситуаций в городе подготовлены 1,5 тысяч аварийных бригад, рассказали в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

7 января мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан отметить Рождество на фестивальных площадках города, которые будут открыты до 9 января. По его словам, всего в городе откроется 27 таких площадок. На них москвичи смогут приобрести рождественские подарки для своих близких и другие атрибуты праздника.